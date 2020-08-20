Ferdi Kadıoğlu: "İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum" - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu: "İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk 11'de daha fazla süre oynamak istediğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu:

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk 11'de daha fazla süre oynamak istediğini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki kampında FB TV'ye konuşan Ferdi, yeni sezondaki hedeflerini anlattı.

Takıma daha fazla gol ve asist katkısı sağlamak istediğinin altını çizen Ferdi, "Hedefim tabii ki de bu sene çok daha fazla maç oynayabilmek olacak. İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak istiyorsak daha çok maç kazanmalıyız. Geçen sezon birçok maça 1-0 geride başladık. Bu da bizim için zorlayıcı bir durum oldu. Bu sene daha iyi bir taktik ortaya koyup geçen seneden daha üst seviyeye çıkmak benim de kişisel hedeflerim arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesinde yoğun bir kamp programı yaşadıklarını vurgulayan Ferdi, şöyle devam etti:

"Hazırlıklara iyi başladığımızı düşünüyorum. Çok fazla idman yapıyoruz, aynı şekilde çok fazla test yaptık. Bu kampta teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Daha güçlü olabilme adına bizim için iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sert bir başlangıç da oldu. Koşular yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Fiziki anlamda önemli katkıları var."

"Atmosfer harika"

Takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut ile iletişimlerinin iyi olduğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcu, takım içi atmosfere de değinerek, "Şu an için takım içerisinde harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Zaten iyi insanlardan kurulu bir takımız. Yeni oyuncular da keza öyleler; eğlenceli ve keyifli insanlar. Bu da iyi bir atmosfer oluşturuyor. Önceki senelere bakacak olursak da iyi bir atmosferimiz vardı ama en iyi durumda değildik. Maalesef en iyisini sergileyemedik. Bu konuda bazen istediğimizi yapamadık. Şu anda yeni hocamızla, yeni oyuncularla beraber daha iyisini sergilemek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kendisi ve oynadığı pozisyon için her zaman savaştığını vurgulayan Ferdi, şunları aktardı:

"Taraftarlarımız beni çok fazla destekliyor. Ben de saha içerisinde onlara ne yapabileceğimi göstermeye çalışıyorum. Bu performansla devam edersem onların da desteği devam edecektir. Kendi adıma her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım aynı başarıları sürdürmeye devam ederim. Geçen sezonun son bölümünde yakaladığım çıkış gibi daha iyilerini yapabileceğimi umuyorum ve biliyorum. Tabii ki hatalar yapacağım. Bu hatalardan da çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Umuyorum ki bahsetmiş olduğum unsurlar beni daha iyi bir futbolcu yapacak."

"Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız"

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon şampiyonluk için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Geçen sezon bekledikleri performansı ortaya koyamadıklarını kaydeden Ferdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Geçen sene ligi 7. bitirdik. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için böyle bir sıralamada ligi bitirmek kabul edilebilir değil. Güzel bir durum değil. Yeni taktikler geliştirmemiz gerekiyor ve bu sene birincilik için, şampiyon olmak için saldırmamız gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız. Bir araya gelerek ve birbirimizi motive ederek bunu başaracağız. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız."

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 12:13

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu: 'İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum' - Son Dakika Spor
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