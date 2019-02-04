Son Dakika Haberleri: Ferdi'nin Ameliyatı İçin Gerekli Para 2 Günde Toplandı

Ferdi'nin Ameliyatı İçin Gerekli Para 2 Günde Toplandı

38 dakika önce

Niğde'de adliye personelinin kalp hastası oğlunun ameliyatı için lazım olan 36 bin lira, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde 2 günde toplandı.

Ferdi'nin Ameliyatı İçin Gerekli Para 2 Günde Toplandı, System.String[]
Niğde'de adliye personelinin kalp hastası oğlunun ameliyatı için lazım olan 36 bin lira, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde 2 günde toplandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yazılı açıklamasında, İŞKUR kapsamında adliyede çalışan Aynur Polat'ın kalp hastası oğlu Ferdi Polat'ın (26) bir ay içinde ameliyat edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığınca yardım kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Ameliyat ve tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla başlatılan kampanyanın kısa sürede hedefine ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Niğde Valiliğinin onayıyla Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılmış olup kampanyada hedeflenen 36 bin lira, 2 gün gibi kısa bir sürede hakim, cumhuriyet savcıları, adliye personeli, ceza infaz kurumları ve Türkiye'nin her yerinden duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan bağışlarla toplandı. Bu sebeple yardım kampanyası sonlandırılmıştır. Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyerek zor gününde ihtiyaç sahibi personelimizin yanında olan herkese teşekkür eder, Ferdi Polat'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını Allah'tan niyaz ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:11 Kaynak: AA

Başsavcı, Niğde, Güncel
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