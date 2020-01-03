Ferdi'nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Ferdi'nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son Dakika Spor

Ferdi'nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

6 saat önce

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sezon performansıyla kalitesini ortaya koyah genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplere hayır yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Ferdi'nin taliplerine cevap hayır! | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, System.String[]

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sezon performansıyla kalitesini ortaya koyah genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen kulüplere hayır yanıtı verdiği ortaya çıktı.


Özellikle İngiliz kulüplerinin Ferdi için görüşmeler yapmak istediği ancak bu taleplerinin olumsuz karşılandığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)


Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:26 
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