Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Ferdi Özbeğen'in yeğeninin hayatını kaybettiği cinayetin sır perdesi aralandı

Olaya karıştıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

Cinayetin, Ferdi Özbeğen'in hayatını kaybeden yeğeni ile katil zanlısının 19 yaşındaki kızı arasındaki ilişki dedikodusu yüzünden işlendiği ileri sürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetin sır perdesi aralandı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevkedilirken olayın ünlü şarkıcının yeğeni ile katil zanlısı babanın kızı arasında ilişki dedikodularının sebep olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi 590'ıncı sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit A.ve Nihal A.çifti öz kızları Ö.A.ile ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık suçlarından 2 adet suç kaydı bulunan yeğeni Hakan Özbeğenarasında ilişki olduğu dedikodularınin çıkması üzerine, Hakan Özbeğen, oğlu Ç.Ö.ve arkadaşı M.T.ile bu konuyu konuşmak için ikametlerinin önünde buluştular. Sözlü münakaşa tartışmaya dönüşünce, çevredekilerin araya girmesi ile kavgaya tutuşmadan ayrıldılar.

Olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra geri gelen Hakan Özbeğen ve oğlu Ç.Ö. ile Ferit A., Nihal A. ve Ö.A. isimli şahıslar arasında çıkan arbedede, Ç.Ö. isimli şahıs sol elinden ve sol yanağından, Ö.A. isimli şahıs sol ve sağ elinden, Ferit A. sol ayak ve iki kolundan, Nihal A. iki ayak dizinden ve sol elinden yaralandı. Sol baldır, göğüs ve sol sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Özbeğen ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen ünlü sanatçının yeğeni kurtarılamadı. Olayın ardından Körfez Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevkedildi.

Gözaltındaki Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik hakaret, görevi yaptırmamak için direnme,TCK 191 gibi suçlardan toplam 11 adet suç kaydının olduğu,Nihal A.'nın kasten yaralamadan 1 adet suç kaydının olduğu, M.T.'nin ise görevi yaptırmamak için direnme, 6136 SKM, 3 adet kasten yaralama, tehdit-hakaret toplam 6 adet suç kaydının olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in cinayete kurban giden yeğeni Hakan Özbeğen'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi. Öte yandan olayın 5 şüphelisi geniş güvenlik önlemleri arasında Edremit Adliyesi'ne getirildi şüpheli şahısları gören Hakan Özbeğen'in eşi Sinem Özbeğen fenalık geçirdi. Adliye önünde gözaltına alınan oğlunun çıkmasını bekleyen gözü yaşlı eşi Sinem Özbeğen cinayetin dedikodu yüzünden işlendiğini belirterek şu şekilde konuştu."Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı, eşimin acısıyla şuan çok zor durumdayım. Eşimin acısını yaşayamadan oğlumu bekliyorum. Bu dedikodudan kaynaklanan bir olay kesinlikle böyle bir şey yok. Adalet yerini bulacak.