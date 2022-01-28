Üye Girişi
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı

28.01.2022 16:58
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı

TAVERNA müziğinin öncü isimlerinden Ferdi Özbeğen, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

TAVERNA müziğinin öncü isimlerinden Ferdi Özbeğen, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 9'uncu yılında, Ulus Mezarlığı'nda piyano şeklinde tasarlanmış  kabri başında anıldı. Anmaya, sanatçının tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) yöneticileri, bursiyerler ve sevenlerinin yanı sıra sanatçı dostu Ümit Besen katıldı. Anmada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

"ÖZBEĞEN'İ EN İYİ TANIMLAYAN KELİME BEYAZDIR"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın yaptığı konuşmada, Özbeğen'in bağışı sayesinde şimdiye kadar 28 öğrenciye burs verildiğini hatırlatarak "Vakıf olarak her sene burada, sadece burada değil devamlı Ferdi Özbeğen'i saygıyla, hürmetle ve şükranla anıyoruz. Bugün itibarıyla 28, ama gelecekte de devam eden yüzlerce çocuğa dokunarak, aslında ismini, güzel gönlünü ve sevgisini yaşatıyor olacak. Bizim bursiyerlere hep soruyorum, 'Türk Eğitim Vakfını nasıl tanımlarsınız' diye. Birçoğu 'aile' diyor, 'umut' diyor, 'gelecek' diyor. Kendime Ferdi Özbeğin'i 'nasıl tanımlarım' diye sorduğumda da, hep beyaz piyanosu, en acıklı şarkıları söylese bile o gülen gözleri ve gülen yüzüyle hatırlıyorum. Ferdi Özbeğen'i en iyi tanımlayan kelime beyazdır" dedi.

"PİYANİST-ŞANTÖR FURYASINI BAŞLATARAK BİZE YOL AÇTI"Sanatçı dostu Ümit Besen ise, "Aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu ama hep yanımızda hep kalbimizde. Onun hoşsohbeti, gülen yüzü, kadife sesi ve piyanonun tuşlarına basmasının asaleti her zaman bizimle oldu, sevenleriyle oldu. Ben ilk geldiğimde İstanbul'a, 1978 yılıydı, Ferdi Özbeğen plak yapmıştı. Eğer o plak tutulmasaydı bana teklif gelmezdi. Piyanist-şantör furyasını başlatan plak, bize de yol açtı. O doğrultuda plak teklifi gelince, ben de halkla bütünleştim. Onun açtığı yoldan, emin adımlarla bu günlere geldik. Ona da her zaman söylemişimdir bunu; 'eğer Ferdi sen olmasaydın ben de olmazdım' diye. Gerçekten çok önemli bir insandı, çok önemli bir isimdi. Allah'tan rahmet diliyorum, Onu hasretle, özlemle hep anıyorum" diye konuştu.TEV bursuyla okuyan Mehmet Şamil Polat da şunları söyledi:

"Ferdi Özbeğen, Türkiye'ye mal olmuş birisi gerçekten. Onun ismiyle bugün buradayız ve bu ismi yaşatmaya devam ediyoruz. Bir insan ne zaman ölür? Onun ismini bilen son kişi öldüğünde ölür. Türk Eğitim Vakfı onu ölümsüz yapmak için elinden geleni yapıyor. İsmini her yerde duyuyoruz, şarkılarını duyuyoruz. Ne olursa olsun, sıcak gülümsemesi her zaman aklımıza geliyor. Bu yüzden gururlu ve mutlu hissediyorum."


YORUMLAR
500

Türk Eğitim Vakfı, Ferdi Özbeğen, Ümit Besen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Frene basmaya niyeti yok! Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı Frene basmaya niyeti yok! Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı         
16:59
Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:52
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:55 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor
16:51 Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
16:25 Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 17:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement