Ferdi Tayfur'a Adanalı hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

ARABESK müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur (74), uzun süredir sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçirirken, oğlu Timur Turanbuyburt'un (55) bağışladığı böbreğiyle yaşama tutundu. Geçen ay böbrek nakli olan ve şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçıya Adanalı arkadaşları ve hayranları geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıllardır çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur, bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da bu açıklamanın ardından Tayfur'u tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne davet etti. Geçen ay Antalyaya gelen Tayfur'a 29 Nisan günü oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından kısa süre sonra taburcu edilen Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının, kan değerlerinin de normale döndüğü, bayram öncesi Marmaris 'teki çiftliğine gideceği bildirildi.

Tayfur'un sağlık durumunu yakından takip eden Adanalı hemşehrileri de ünlü arabeskçiye geçmiş olsun mesajı gönderdi. Çocukluktan bu yana Ferdi Tayfur'un plaklarını ve kasetlerini hastalık derecesinde biriktiren ve tüm şarkılarını severek ezbere seslendiren Hüseyin Koca (39) ile Aydın Ünlü (39) ise "Bu dünyaya bir Ferdi Tayfur daha gelmez. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz ve inşallah tez zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

SİNEMA BİLETLERİ KARABORSAYDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki evini sinema müzesine dönüştüren emekli sinema makinisti Sabri Şenevi (62) ise Ferdi Tayfur'u gençlik yıllarından tanıdığını belirterek, duayen arabeskçinin filmlerinin kapalı gişe oynadığını, biletlerin karaborsaya düştüğünü kaydetti. Müzesinde Tayfur'un tüm filmlerinin afişi bulunan Şenevi, "Ferdi ağabeyimize sağlık ve sıhhat dilerim. İnşallah sağlığı en kısa zamanda düzelir ve onu aramızda görürüz" dedi.

KEŞKE GELİP DE ŞU KEBAPTAN YESE

Tayfur ailesiyle yakından görüşen kebapçı ve ses sanatçısı Ali Arslan , Tayfur'u Adana'ya davet ederek, "Sağlık durumunun kötüleşmesi beni çok üzmüştü. Geldiği noktaya ezilerek gelen önemli bir sanatçımız, çok sevdiğim bir ağabeyim. Keşke gelip de şu kebaptan bir yese, Allahım ona şifa verir" dedi.

Yıllardır Tayfur'un kasetlerini, plaklarını ve film afişlerini toplayan Sabri Şenevi ise "İnşallah bir an önce sağlığı düzelir ve aramızda görürüz" diye konuştu.