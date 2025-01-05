Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

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Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı kaybıyla milyonları hüzne boğan usta sanatçının geride bıraktığı serveti ortaya çıktı.

05.01.2025 19:05
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Lüksten ve gösterişten uzak, mütevazı bir yaşam süren arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, geride bıraktığı servet ve yatırımlarının büyüklüğü şaşkınlık yarattı. Ünlü sanatçının; İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

FERDİ TAYFUR'UN YATIRIMLARI VE SERVETİ

1981 yılında Marmaris'te film çeken Tayfur'un, ilçeye olan ilgisi artmış ve yatırım yapma kararı almıştı. Tayfur'un Marmaris'e yaptığı yatırımlar, ticari zekasını da gözler önüne serer nitelikte. Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre Tayfur, Marmaris'in İçmeler bölgesinde havuzlu bir villa alarak başladığı yatırımlarına bir yarımada ve çeşitli taşınmazların da sahibi olarak devam etti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Tayfur'un yatırımları bununla da sınırlı kalmadı. İstanbul'un farklı semtlerinde 6 villa ve 30 daire ile Adana'da 50 daire aldığı öğrenildi. İnşaat sektöründe de önemli ortaklıklara sahip olan Tayfur'un bu alana yaptığı yatırımlarının ayrıntıları ise tam olarak bilinmiyor.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

MİRASININ NASIL PAYLAŞILACAĞI BİLİNMİYOR

Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca gösterişli bir hayat tarzını tercih etmemişti. Ancak Tayfur'un geride bıraktığı miras, büyük bir soru işaretini barındırıyor. Ünlü sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı ve yatırımlarının geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur\'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı

Ferdi Tayfur, Türkiye, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Semih Tokuç:
    Tayyip payını alır boşuna içim yanar yanar dinlemiyor 22 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    umarım sana sırtını dönen ailene kalmaz seni çok üzdüler 8 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Mekânın Cennet Olsun Bu Dünya'dan Ferdi Tayfur Geçti.... 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferdi Baba Senin Kıymetini Bilmediler Tuğçe ve Neclaa kahoesiii 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İşler gerçekten çok karışık. Vasiyetname ile ancak karar bağlanabilirdi. 0 0 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    SONU TABUTTA ÇÜRÜK PALET ÜZERİNDE GEZMEK NOKTA. 0 0 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya:
    o kadar çalış çalış,kızının kocası yiyecek malını dangalak rahmetli 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    mal mülk çok da önemli değildi aslında onun İçin 0 0 Yanıtla
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