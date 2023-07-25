Ferdi Tayfur'un kızının eski nişanlısından suç duyurusu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kendisi hakkında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmasının ardından, eski nişanlısı Burak Kalfa'da suç duyurusunda bulundu. İddiaları yalanlayan Kalfa, "Ağır ithamlarda bulunuyor. Kendisinden davacı ve şikayetçi olduğumu söyledim. Bu olayların kapanmasını da istiyorum. Kendisi saygı duyduğum bir insan olarak kalacak. Ferdi baba üzerinden, Ferdi Baba bizim sevdiğimiz, hala şarkılarını dinlediğimiz, ömür boyu hayranlığımızın süreceği bir adam, onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor" dedi.

SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı, ancak bir süre sonra ayrılmışlardı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yaparak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. İş insanı Burak Kalfa şiddet iddialarını reddederek eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Kalfa, asılsız ithamlarla karşı karşıya kaldığını, itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade ederek Tayfur'un "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişilerin huzur ve sükunu bozma", "İftira" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Adliye önünde açıklama yapan Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa, "Yaklaşık bir haftadır televizyonlarda üstüme çok büyük bir baskı vardı. Artık dayanamayıp bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Yüzlerce çalışanlarım var. Çünkü ticaretle ve siyasetle uğraşan bir insanım. Tuğçe hanım ile biz 6-7 ay önce ayrıldık. Geçen sene de bir nişanımız olmuştu. Aile efradımızla istedik, nişanımızı yaptık, takılarımızı taktık. Olmadı. Üstümde baskı vardı. Önceki yaşamış olduğu ilişkilerden dolayı ağır ithamlarda bulunuyorlardı bana. Fikir ayrılığına düştük, ayrılmak zorunda kaldık. 1 Mart'ta ayrıldık. Aradan 5 ay geçti, yeni bir ilişkim başladı. Yeni ilişkimle resim koydum. Akabinde hemen 5 ay sonra 'Bana hakaret ederdi, küfrederdi, dayak atardı'. Dayak attıysam raporu nerede? Yok şantaj yapardı. 36 yaşında bir insanım, hayatımda böyle suçlamalarla ilk defa karşılaşıyorum. İki gün önce sosyal medyada ve haberlerde 'Burak Kalfa'dan kaçtığı, arantısının olduğu gibi algı yaratıyor" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Savcılığa geldiğini ve hakkında bir yakalama kararı bulunmadığını söyleyen Kalfa, sadece karakola davetinin bulunduğunu, ifadesini verdiğini ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Kalfa, "Ağır ithamlarda bulunuyor bize. Kendisinden davacı ve şikayetçi olduğumu söyledim. Bu olayların kapanmasını da istiyorum. Kendisi yine saygı duyduğum bir insan olarak kalacak. Ferdi baba üzerinden, Ferdi Baba bizim sevdiğimiz, hala şarkılarını dinlediğimiz, ömür boyu hayranlığımızın süreceği bir adam. Onun kitlesi üzerinden böyle bir savaşa kalkışıyor" dedi.

"ÇAMUR ATMAYA BAŞLADI"

Savcılık aşamasında her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen Kalfa, "Ferdi baba hayranlarına söylüyorum, bizim gene aile büyüğümüzdür, babamızdır. Bizim asla böyle bir küfrümüz, hakaretimiz olmamıştır ve olmayacaktır. Keza Necla anne de öyle. Bunların hepsini yargıya taşıdık. Yargı gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı. Kendisine iftira atıldığını öne süren Kalfa, "Aile yapıma uymak için kapandı. Hatta gündem olmak için yaptı. 'Dediğim sahneye çıkacaksın' diyen bir adam değilim, aksine 'Sahnelere çıkma' diyen bir aileyiz biz. Ama çıkmak mı istiyorsun, en kaliteli yerlere çıkarttırdım. Bütün sanatçılarla oturttum onu. Benim bu gücümü ondan ayrıldıktan sonra kullanamayacağını bildiği için de 5 ay sonra sahnesiz kaldı, böyle çamur atmaya başladı. Türk halkı artık bunu yemiyor" diye konuştu.

"YARGI GEREKEN CEVABI VERECEK"

Hiçbir magazin programına katılmadığını ifade eden Kalfa, "Kimi tehdit edelim. Ettiysem eğer, bu mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Ne şantajı ya? Niye eve kitleyeyim? Yakın çevrem biliyor benim Tuğçe ile mutlu olmadığımı, ayrılmak istediğimi baskılarından dolayı. Aile baskısıyla bu hale geldik. Aileler tanıştırdı bizi, bir gözümü açtım nişanlanmışım. Nişanlanacak bir adam da değilim. O kadar iş yoğunluğumuz var ki bunlara kafa takacak bir adam değilim, ama ailem olsun, yuvam olsun dedim. Edebimizle gittik istedik. Önceki ilişkileri gibi yasak ilişkilere girmedim ben. Namusluca adam gibi gittim istedim ben. Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar, Burak şöyle, Burak böyle" diye konuştu. Bir gazetecinin "Ne oldu da böyle bir paylaşım yaptı?" sorusuna Kalfa, "5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, 'ne yaparım diye düşündü, buradan vururum' dedi. Oradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" şeklinde cevap verdi.