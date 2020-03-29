Ferdi Tayfurlu klip ile evde kal mesajı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Ben de Özledim' şarkısı ile hazırladığı kliple halka 'Evde Kal' çağrısında bulundu.



Aralık ayında Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına dönüşen korona virüs (Kovit-19) can almaya devam ederken, Türkiye'de de halkın mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. Bu süreçte birçok belediye hazırladıkları projeler ile halkın evde kalması için çaba harcıyor. Malatya'da salgının yayılmaması için birçok tedbiri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyada yayınladığı klip ise büyük beğeni topladı. Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerinden 'Ben de Özledim' şarkısı eşliğinde Malatya'nın tarihi, turistik alanları ve kentin görüntüsünün paylaşıldığı klipte vatandaşlara bu süreçte evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Klibin sonunda "Biz çoook özledik, ya siz? En kısa zamanda görüşmek üzere" mesajı veren Büyükşehir Belediyesinin klibi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. - MALATYA