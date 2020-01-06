"Ferfene", Ankaralı müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ferfene', Ankaralı müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Ferfene", Ankaralı müzikseverlerle buluşacak

6 saat önce

Ulusal kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ilkesiyle çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, "Ferfene" isimli konserini başkentte verecek.

Ulusal kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ilkesiyle çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, "Ferfene" isimli konserini başkentte verecek.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koroda bakanlık personeli ve öğretmenler başta olmak üzere farklı mesleklerden kişiler yer alıyor.

Şef Ufuk Önder Serdar'ın yöneteceği koro, "Ferfene" adlı 19'uncu konseriyle Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Halka açık ve katılımın ücretsiz olduğu konser, 8 Ocak Çarşamba 19.00'da MEB Şura Salonu'nda verilecek.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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