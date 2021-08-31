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Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! - Son Dakika

Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu!

31.08.2021 10:49
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2 Temmuz'da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Temmuz'da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı şoke etkisi yarattı. Acı haberi alan ünlü isimler Ferhan Şensoy'un ardından duygularını dile getirdi:

Necmi Yapıcı: Seni çok sevdik sevmeye devam edeceğiz

Ferhan abiyi kaybetmişiz az önce öğrendim. Çok üzgünüm. Onun gibi hayatını tiyatroya adamış kaç insan tanıdınız? Kendine özgü diliyle yazdığı, sahnelediği ve yine kendi şahsına münhasır oyunculuğuyla ruhumuza yer ettiği o muhteşem oyunları nasıl unutabiliriz? Asla yeri dolmayacak çok büyük bir usta gitti buralardan. Yazdığı her kitabı büyük bir merakla açıp okuduğumuz kaç kişi kalmıştı ki zaten? Onunla aynı filmde çalışma "Şans kapıyı kırınca" ve tiyatro sahnesinde "Uzun donlu Kişot" oyununda oynama şansına sahip oldum. Benim için çok büyük bir şanstı, ettiğimiz sohbetler anlattığı maceralar hala taptaze. Keşke çok daha fazla çalışabilseydim kendisiyle en son 2500. Ferhangi Şeyler oyununa gitmiştik bir fotoğrafımızda var o güne dair. Güle güle büyük usta yazacak çok şey var hakkında. Ama ne yazılsa az kalır. Seni çok sevdik sevmeye devam edeceğiz .. Ölümsüzler kulübüne hoş geldin.

Ahmet Mümtaz Taylan

Kül yutmaz mizahıyla tiyatromuzun dağarcığının gelişmesine unutulmaz katkıları olmuş bir ustayı kaybettik. Çok daha güzel günler görmeyi hak ediyordu. Nur içinde yatsın.

Mert Fırat: Devrin hep daim olsun

İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu daim olacak…

Atilla Dorsay: Kolay kolay unutulacak bir isim değil.

Çok bütük bir kayıp yaşadı Türki tiyatrosu. Oyunları o kadar güzeldi ki, " İstanbul'u satıyorum" "Ferhangi şeyler","Keşanlı Ali Destanı"... Bütün bunlar tiyatroya çok büyük katkılardır.

28 tane sinema filmi var ve bunlar büyük bir ciddiyetle hatırlanmalıdır. Bir ara haftalık mizah yazıları yazmıştı, hatırlıyorum. Denemeleri var, oyunları var, yönetmenliği var... Kolay kolay unutulacak bir isim değil.

Tolga Çevik: Gitti Düşbüküm

Çok ama çok üzüldüm. İnanılmaz yazar, şahane tiyatrocu, eşsiz meddah, bir ağabey, muhteşem bir zeka, gerçek bir Don Kişot. Gitti Düşbüküm. Nur içinde yat.

Cem Davran: Şaka sanki!

Çok saçma, çok acayip, çok şaka sanki, bu olur mu ya durup dururken şimdi.

Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu!

Mesut Yar: Hepimiz adına 'Pardon' büyük usta

Kültür ve sanatın sadece dizi oyunculuğu ve şarkıcılık ekseninde algılandığı popüler kültürde değerini yeterince bilmeyenlerimiz de oldu. Hepimiz adına "Pardon" büyük usta. Başınız sağ olsun Ortaoyuncular ve Türk tiyatro ve edebiyat dünyası.

Gülben Ergen: Yeri doldurulamaz bir sanatçı

Büyük izler, büyük alkışlarla bir gidiş daha. Yeri doldurulamaz bir sanatçı Ferhan Sensoy… Sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim….

Ayşenil Şamiloğlu: Yürek dolu teşekkürler

Canım… Yattığın yer incitmesin…Verdiğin her şey için yürek dolusu teşekkür, sevgi, saygı sana…Devrin daim olsun…

Nilgün Belgün

Ah Ferhan Şensoy'u kaybetmişiz çok ama çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun canım arkadaşımın

Hazal Kaya

Ah ne büyük bir kayıp…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun

Melek Baykal

Son dakika haberi düştü telefonuma ve çok çok kötüyüm şuanda. Çok üzgünüm... Rahatsız olduğunu biliyordum, dualar gönderdik ona ama kurtaramadık...

Nevra Serezli:

Çok üzgünüm, tam televizyonun karşısına geçtim ve alt yazı geçti. Nefret ediyorum ustalarımızı alt yazı olarak orada görmekten. Kendi eşimde de aynı şeyi hissetmiştim.

Biz maalesef aynı sahneyi hiç paylaşamadık.

Ferhan Şensoy geleceğin tiyatrosunda çok önemli bir yerde olacak. Ben yazmıyorum, yazamıyorum, proje üretmiyorum, yönetmiyorum sadece yazılı bir teksti oynamaya çalışıyorum. Ferhan, öyle değil. Yazıyor, yönetiyor, üretiyor... Bir bütün. Türk tiyatrosu gerçek bir değerini kaybetti.

Perran Kutman:

Adam gibi adam... Yürekli adam... Ayaklarının üstünde duran bir adam... Çok güzel adamı kaybettik, çok üzüntülüyüm. Çok üzgünüm.

Göksel Kortay:

Sabah haberlerinde 5 dakika önce duydum. Ferhan Şensoy, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük ustalardan biriydi. Müthiş vizyonu olan, müthiş vizyonu olan bir insandı. Çok zeki ve çok parlak düşünce tarzı olan bir insandı. Yazdıkları inanılmazdı.

Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu!

Bülent Emrah Parlak

Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY'u kaybettik

Hakan Hatipoğlu

Bir efsaneye daha veda ettik. İyi bir tiyatrocu, iyi bir edebiyatçı, usta bir yazar… sıkı bir Galatasaray'lı. Hayran olunası bir üstat… Mekanın cennet olsun.

Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu!
Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu!

Ahmet Mümtaz Taylan, Ferhan Şensoy, Necmi Yapıcı, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! - Son Dakika Magazin


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