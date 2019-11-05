Ferhat Akbaş, Polonya'da lige kayıpsız başladı

Yeni sezonda Polonya'da Chemik Police takımı ile ligde şampiyonluk kovalayan voleybol antrenörü Ferhat Akbaş, Polonya Süper Kupası'nı kazandıktan sonra ligde de 5'te 5 yaparak yoluna devam ediyor.



Yeni sezonda Polonya'nın en önemli voleybol takımlarından biri olan Chemik Police'nin başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, Polonya'da takdir toplamaya devam ediyor. Son iki sezonda çalıştırdığı CSM Bükreş'le iki Romanya şampiyonluğu kazanan Ferhat Akbaş, Polonya'daki kariyerine de Süper Kupa galibiyetiyle başlamıştı. Ferhat Akbaşlı Chemik Police takımı, 2019 Polonya Süper Kupa maçında geçen sezonu ligde zirvede bitiren LKS Commercecon Lodz'ı set vermeden yendikten sonra ligde de ilk 5 maçında fire vermedi. Rakiplerine sadece 3 set kaybeden Ferhat Akbaşlı Chemik Police, en büyük sınavlarından biri olan CEV Kupası 1. Tur eşlemesi için de emin adımlarla yoluna devam ediyor.



Akbaş: "Galatasaray maçına kadar formumuzu sürdürmek istiyoruz"



CEV Kupası 1. Turu'nda 4 ve 12 Aralık'ta Galatasaray'la karşılaşacaklarını hatırlatan Ferhat Akbaş, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. Önce Süper Kupa, ardından da ligde 5'te 5'lik bir seri. İşler planladığımız gibi gidiyor. Polonya'da şampiyonluk kadar CEV Kupası'nda da hedeflerimiz yüksek. O sebeple en güçlü rakiplerimizden biri olan Galatasaray maçına kadar bu formumuzu sürdürmek istiyoruz. 4 Aralık'ta evimizde oynayacağımız maç, bizim için önemli bir sınav olacak. Bu eşleşmeden kazanan olarak ayrılmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL