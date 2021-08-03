Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı - Son Dakika

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazandı. Ferhat, böylelikle Türkiye'ye olimpiyat tarihinde cimnastikteki ilk madalyasıNI getirmiş oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da artistik cimnastikte paralel bar final müsabakasında sahneye çıktı. Ferhat, sergilediği başarılı performansın ardından 15.633 puan elde etti. Ferhat Arıcan, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya, Türkiye'nin cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası olarak da tarihe geçti.

-İHA-