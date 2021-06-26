Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 15.566 puan alarak altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla 1'inci oldu. Paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla 8'inci sırada yer aldı.