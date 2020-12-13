Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım

açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Ferhat Arıcan, "Halkımıza bu madalyaları armağan ettiğim için çok mutluyum. Şu dönemde çok çalışıp çok emek verdim. Emeklerimin de karşılığını aldım. Pandemide gerçekten çok çalıştım. Özellikle ekran başındakilerin bu zor süreçlerde biraz olsun da yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu daha başlangıç, hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da yine aynı seriye devam edip daha da başarılı olacağız" dedi.

- Mersin