SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te - Son Dakika

Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te

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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA) -

TOKYO Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak olimpiyat tarihinde madalya alan ilk Türk cimnastikçi unvanını elde eden milli sporcu Ferhat Arıcan, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Sporcuların hedefinin hiçbir zaman bitmeyeceğini, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu kez altın madalyayı istediğini belirten Arıcan, başarının sırrını; sıkı çalışmak ve düzenli yaşamak olarak açıkladı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde cimnastikte olimpiyatlara giden ilk erkek sporcumuz olan Ferhat Arıcan, geçen yaz ülkemize cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını da getirerek göğsümüzü kabarttı.

Madalyaya giden süreci DHA'ya anlatan İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyat Oyunları'nda cumhuriyet tarihindeki ilk madalyayı kazanan Türk sporcu oldum. Türk cimnastiğinin ilk madalyası. Çok mutlu ve gururluyum. 2016'da Rio Olimpiyatları'na giden ilk erkek cimnastikçiydim. 2020'de de ilk madalyayı kazanma şerefine nail oldum. 2016'da söz vermiştim. Hedeflerimi 2020 Olimpiyatları'nda gerçekleştirmek istiyorum demiştim. Onu da gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra da daha büyük başarılar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gelecek" dedi.

"PARİS'TE HEDEF ALTIN MADALYA"

Madalyayı kazanmasındaki en önemli etkenin iyi hazırlanma olduğunu anlatan Arıcan, "Son yıllardaki performansım bunu gösteriyordu. Son olimpiyat öncesi 2 Avrupa ve 2 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadım. Bu olimpiyatlar öncesinde, ne kadar iyi hazırlandığımın da göstergesiydi. Rakip analizimizi iyi yaptık. Başlangıç notlarımızı yükselttik. Olimpiyat Oyunları'nda madalyanın en büyük adayıydım. O yüzden hedeflerimiz doğrultusunda çalışmamız ve emeğimizin karşılığını aldık" diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden milli cimnastikçi, "Uzun vadede hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Bu yarışlarda hedefim daha da yüksek olacak. Onun öncesindeyse Avrupa ve Dünya Şampiyonası bulunuyor. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sporcunun hedefi bitmez. Olimpiyatlardan sonra da çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

Cimnastik branşının çok zor bir dal olduğunu belirten milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, "Madalyayı kazanmak eskiden hayaldi. Ben bunu hedefe dönüştürerek başardım. Şimdi de bu hedefi daha da geliştirmek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altını hedefliyorum" dedi.

Olimpiyat madalyalı sporcu antrenman programından da bahsederek, "Günde 6-7 saat antrenman yapıyorum. Günümün 3'te 2'sinin salonda geçmesinin dışında dinlenme ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Olimpik düzeyde bir sporcunun düzenli bir hayatı var. Sabah kalktığım, antrenman yaptığım saat belli. Öğle uykumun saati belli. Düzenli yaşıyorum. Olimpik düzeyde başarı kazanmak isterseniz, düzenli şekilde hayatınızı yaşamanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

GENÇLERE TAVSİYELER

Kendisini takip eden gençlere seslenen Arıcan, "Ben madalyamı aldıktan sonra tek bir şey söylemiştim. Bu madalya beni izleyip benden ilham alarak cimnastiğe başlayan bir çocuğun bile olmasına vesile olursa, işte ben o zaman başarılı olurum. Bu madalyayı sürdürebilir olmam lazım. Gençlere rol model olmam gerek. Gençlere en büyük tavsiyem sadece cimnastik değil, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil. Fizikselin yanında mental, psikolojk bir disiplin. Spor her anlamda gelişiminizi sağlar. Spora başladıktan sonra her branşın başı olan cimnastik önemli. Sadece gençlere değil onların ebeveynlerine de şunları söylemek istiyorum. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirsinler" ifadelerini kullandı.

"TÜRK CİMNASTİĞİ İVME KAZANDI"

Yeni şampiyonlar da hazırlayan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk cimnastiği 6-7 yıldır çok büyük bir ivme kazandı. Özellikle benim olimpiyat madalyamdan sonra cimnastiğe ilgi çok arttı. Bu çok güzel bir şey. Bunu sürdürmek için geliştirmemiz lazım. Türk insanına bir hedef koy, onu çalışarak gerçekleştirsin. Türk insanı bu konuda hem hırslı ve hem azimli. Altyapıda çok yetenekli gençler yetişiyor. Biz de akademimizde gençleri yetiştirerek benden daha büyük başarılar kazanmalarını sağlayacağız."