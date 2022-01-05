Üye Girişi
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te - Son Dakika

SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te

05.01.2022 10:48

Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'teVIDEO YOKKadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) -TOKYO Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak olimpiyat tarihinde madalya alan ilk Türk cimnastikçi unvanını elde eden milli sporcu Ferhat Arıcan, DHA'ya özel açıklamalar yaptı.

Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te

VIDEO YOK

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA) -

TOKYO Olimpiyatları'nda erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak olimpiyat tarihinde madalya alan ilk Türk cimnastikçi unvanını elde eden milli sporcu Ferhat Arıcan, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Sporcuların hedefinin hiçbir zaman bitmeyeceğini, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu kez altın madalyayı istediğini belirten Arıcan, başarının sırrını; sıkı çalışmak ve düzenli yaşamak olarak açıkladı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde cimnastikte olimpiyatlara giden ilk erkek sporcumuz olan Ferhat Arıcan, geçen yaz ülkemize cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını da getirerek göğsümüzü kabarttı.

Madalyaya giden süreci DHA'ya anlatan İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, "Olimpiyat Oyunları'nda cumhuriyet tarihindeki ilk madalyayı kazanan Türk sporcu oldum. Türk cimnastiğinin ilk madalyası. Çok mutlu ve gururluyum. 2016'da Rio Olimpiyatları'na giden ilk erkek cimnastikçiydim. 2020'de de ilk madalyayı kazanma şerefine nail oldum. 2016'da söz vermiştim. Hedeflerimi 2020 Olimpiyatları'nda gerçekleştirmek istiyorum demiştim. Onu da gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra da daha büyük başarılar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gelecek" dedi.

"PARİS'TE HEDEF ALTIN MADALYA"

Madalyayı kazanmasındaki en önemli etkenin iyi hazırlanma olduğunu anlatan Arıcan, "Son yıllardaki performansım bunu gösteriyordu. Son olimpiyat öncesi 2 Avrupa ve 2 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadım. Bu olimpiyatlar öncesinde, ne kadar iyi hazırlandığımın da göstergesiydi. Rakip analizimizi iyi yaptık. Başlangıç notlarımızı yükselttik. Olimpiyat Oyunları'nda madalyanın en büyük adayıydım. O yüzden hedeflerimiz doğrultusunda çalışmamız ve emeğimizin karşılığını aldık" diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden milli cimnastikçi, "Uzun vadede hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Bu yarışlarda hedefim daha da yüksek olacak. Onun öncesindeyse Avrupa ve Dünya Şampiyonası bulunuyor. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sporcunun hedefi bitmez. Olimpiyatlardan sonra da çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

BAŞARISININ SIRRINI ANLATTI

Cimnastik branşının çok zor bir dal olduğunu belirten milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, "Madalyayı kazanmak eskiden hayaldi. Ben bunu hedefe dönüştürerek başardım. Şimdi de bu hedefi daha da geliştirmek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altını hedefliyorum" dedi.

Olimpiyat madalyalı sporcu antrenman programından da bahsederek, "Günde 6-7 saat antrenman yapıyorum. Günümün 3'te 2'sinin salonda geçmesinin dışında dinlenme ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Olimpik düzeyde bir sporcunun düzenli bir hayatı var. Sabah kalktığım, antrenman yaptığım saat belli. Öğle uykumun saati belli. Düzenli yaşıyorum. Olimpik düzeyde başarı kazanmak isterseniz, düzenli şekilde hayatınızı yaşamanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

GENÇLERE TAVSİYELER

Kendisini takip eden gençlere seslenen Arıcan, "Ben madalyamı aldıktan sonra tek bir şey söylemiştim. Bu madalya beni izleyip benden ilham alarak cimnastiğe başlayan bir çocuğun bile olmasına vesile olursa, işte ben o zaman başarılı olurum. Bu madalyayı sürdürebilir olmam lazım. Gençlere rol model olmam gerek. Gençlere en büyük tavsiyem sadece cimnastik değil, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri. Spor sadece fiziksel bir aktivite değil. Fizikselin yanında mental, psikolojk bir disiplin. Spor her anlamda gelişiminizi sağlar. Spora başladıktan sonra her branşın başı olan cimnastik önemli. Sadece gençlere değil onların ebeveynlerine de şunları söylemek istiyorum. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirsinler" ifadelerini kullandı.

"TÜRK CİMNASTİĞİ İVME KAZANDI"

Yeni şampiyonlar da hazırlayan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk cimnastiği 6-7 yıldır çok büyük bir ivme kazandı. Özellikle benim olimpiyat madalyamdan sonra cimnastiğe ilgi çok arttı. Bu çok güzel bir şey. Bunu sürdürmek için geliştirmemiz lazım. Türk insanına bir hedef koy, onu çalışarak gerçekleştirsin. Türk insanı bu konuda hem hırslı ve hem azimli. Altyapıda çok yetenekli gençler yetişiyor. Biz de akademimizde gençleri yetiştirerek benden daha büyük başarılar kazanmalarını sağlayacağız."

SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te
SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te

YORUMLAR
500

Ferhat Arıcan, Olimpiyat, Paris, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te - Son Dakika


Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu         
10:57
Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti         
10:47
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:05:45. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Ferhat Arıcan'ın gözü Paris 2024'te - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement