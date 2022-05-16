Son dakika haberi! Girdiği nehirde 5 gün sonra cansız bedeni bulunan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Girdiği nehirde 5 gün sonra cansız bedeni bulunan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

5 gün sonra cansız bedeni bulunan Ferhat'ın babası: "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın"

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde girdiği nehirde 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Ferhat Batur'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Baba Mehmet Şirin Batur, "Allah'tan en azından oğlumun cansız bedenini bulmak için yalvarıyordum. Allah'a şükür bulundu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Tarım işçisi olarak çalışan Ferhat Batur(16), 11 Mayıs saat 15.00 sıralarında yüzmek için girdiği Ceyhan Nehri'nde boğularak gözlerden kayboldu. Batur'un cansız bedeni 5 gün sonra boğulduğu yerin 25 metre ilerisinde dalgıç polisleri tarafından bulundu.

Batur'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenaze, baba Mehmet Şirin Batur ile yakınlarına teslim edildi.

Bu sırada gazetecilere konuşan Mehmet Şirin Batur, "Oğlumun yeter ki bir mezar yeri olsun diye dua ettim. Allah'a şükür dualarımızla cenazeyi bulduk. Çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah düşmanımın başına vermesin. Öldük, öldük dirildik. Sevinçliyim, en azından oğlumun bir mezar yeri var. Her hafta gidip oğlumun başında dua edeceğiz. Cenabı Allah verdi, Cenabı Allah aldı" diye konuştu.

Ferhat Batur'un cenazesi Ceyhan Yeni Mezarlık'a defnedilecek.