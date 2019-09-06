Son Dakika Haberleri: Ferhat can kavurat, avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Haber

Ferhat can kavurat, avrupa şampiyonu oldu

16 dakika önce

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Ferhat can kavurat, avrupa şampiyonu oldu, System.String[]
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Ferhat Can Kavurat, altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
ÜST ÜSTE 2'NCİ AVRUPA ŞAMPİONLUĞU
Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, finalde Rusya'dan David Nazaryan'ı 7-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 2018 yılında da ümitlerde Avrupa'nın zirvesine çıkan genç taekwondocu başarısını tekrarlamış oldu. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve kadınlar 57 kiloda Gülsüm Gültekin ise bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile 6 madalyaya ulaştı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Avrupa şampiyonu olan Ferhat Can Kavurat ve bronz madalya kazanan Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i kutladı. Başkan Şahin, "İlk gün sonunda madalya rengimizin değişeceğini söylemiştim. Ferhat Can Kavurat, ilk gün gümüş olan madalya rengimizi altına çevirdi. Böylesine önemli bir organizasyonda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan genç sporcumuzu kutluyorum. Yine kürsüye çıkmayı başaran Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i ve emeği geçenleri tebrik ediyor ülkemizi temsil edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.


Ferhat Can Kavurat, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"İhraç talebi olağanüstü bir durum değil"
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 23:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferhat can kavurat, avrupa şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]