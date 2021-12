Ferhat Domurcuk: Video oyunları tiyatro ve seslendirme sanatçılarının performans alanına dönüştü - Son Dakika

Sayıları ve meraklıları giderek artan video oyunları, seslendirme sanatçılarının iş yükünü artıracak yeni bir prodüksiyon alanı yarattı. Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Ferhat Domurcuk, "Video oyunları, tiyatro oyuncularının, seslendirme sanatçılarının performans alanı haline dönüştü. Oyun seslendirmeleri karakter çeşitliliğinin etkisiyle daha karmaşık bir prodüksiyon süreci gerektiriyor. Bu yönüyle de kendi endüstrisini yaratıyor" dedi.

Pandeminin itici gücüyle altın çağını yaşayan video oyunları, çeviri ve ses prodüksiyonu ihtiyacıyla yerelleştirme çalışmalarına hareketlilik getirdi. Seslendirme sanatçıları ve tiyatro oyuncularının karakterlere can verdiği oyunların yerelleştirilmesinin başlı başına bir prodüksiyon süreci gerektirdiğini belirten Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Ferhat Domurcuk, "Video oyunlarında uygulanan seslendirme tekniği animasyon filmlerle benzerlik gösterse de pek çok açıdan farklılaşıyor. Video oyunlarının karakter çeşitliliği, karmaşık ve kendine has bir prodüksiyon sürecini beraberinde getirdi. Yerelleştirme sürecinin her aşaması farklı zorluklar barındırıyor" dedi.

YENİ UZMANLIK ALANLARI YARATTI

Videoların yerelleştirme sürecinin çeviriden başlayıp seslendirme prodüksiyonuna uzanan farklı aşamalardan oluştuğunu belirten Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Ferhat Domurcuk, "Yerelleştirme yeni uzmanlık alanları yarattı. Bu sürecin çeviri ve seslendirme aşamalarında oyun dünyasına ve diline hakim olanların görev alması büyük önem taşıyor. Günümüzde bazı video oyunları, teknolojisi ve sinematik dili ile oyunculara farklı karakterleri seçme şansı tanıyor. Bu interaktif seçenek de oyunların seslendirilme aşamasındaki iş yükünü artırıyor. Her karakterin tarzına uygun, oyunun yarattığı dünyayla örtüşen bir seslendirme yapılması gerekiyor. Oyun dünyasını deneyimleyen seslendirme sanatçıları, başarılı bir yerelleştirmeyle oyunun performansını artırıyor" diye konuştu.

14 YILDIR GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de video oyunlarının yerelleşme sürecinin 2007'de başladığını söyleyen Ferhat Domurcuk, "O yıllardan bu yana Türkiye'de piyasaya sunulan çok sayıda oyunun yerelleştirme sürecinde aktif olarak yer aldım. 2013'te piyasaya sunulan 'Call of Duty: Modern Warfare 3', yerelleştirme çalışmaları için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Aradan geçen 14 yıl içinde video oyunları, tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçılarının performans alanı haline dönüştü. Bu alanda kazanılan uzmanlıklar yeni video oyunları ile farklı bir boyut kazanacak" dedi.