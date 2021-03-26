Ferhat Göçer'den albüm öncesi single sürprizi

Ferhat Göçer, Mayıs'ta çıkaracağı yeni albüm öncesi, albümün müjdecisi olarak "Sorarlarsa" isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı şarkı ve klibi sonrası büyük beğeni toplayan Ferhat Göçer, şarkının bugünden (26 Mart) itibaren tüm dijital platformlarda yer alacağını belirterek 13 Mayıs'taki albüm öncesi sevenlerini bu şarkıyla heyecanlandırdı.

300 BİN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Klip ve şarkı, Göçer'in Youtube kanalında yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 300.000 üzerinde izlenme alarak trend listesine girdi. Sanatçı Youtube kanalına gelen dört bin yoruma tek tek cevap verdi. Kendisinden uzun zamandır beklenen büyük bir aşk şarkısının geldiği yönünde tepkiler alan sanatçıya "İşte beklediğim Ferhat Göçer şarkısı" yorumları yağdı.

13'ÜN UĞURUNA İNANIYOR

13. albümü için gün sayan ve stüdyo çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sanatçı, genel algının inadına 13 sayısının uğuruna inanarak 13 şarkıdan oluşacak 13. albümünü 13 Mayıs'ta çıkarmaya karar verdi.

Yeni şarkısında iki kadın isimle çalışan Ferhat Göçer, şarkının söz ve müziğini Neşe Seçil Tokat'a, aranjörlüğünü ise Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.





Bugünden itibaren tüm dijital platformlarda olacak duygusal şarkıya Göçer'in kendi stüdyosu Metropol Müzik Fabrikası'nda (MMF) Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekildi. Ferhat Göçer, kamera karşısına eserin sahibi Neşe Seçil Tokat ile birlikte geçti.& ;



