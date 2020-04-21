Ferhat Göçer'den çocuklara 23 Nisan hediyesi

Ünlü sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı elinde gitarıyla, şarkı söyleyerek kutladı. "Tüm dünyadaki çocukların ve çocuk kalabilenlerin bayramı kutlu olsun" diyen Göçer "Bugün 23 Nisan" şarkısını söyleyerek bu coşkuya ortak oldu.