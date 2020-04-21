Ünlü sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı elinde gitarıyla, şarkı söyleyerek kutladı.
Ünlü sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı elinde gitarıyla, şarkı söyleyerek kutladı. "Tüm dünyadaki çocukların ve çocuk kalabilenlerin bayramı kutlu olsun" diyen Göçer "Bugün 23 Nisan" şarkısını söyleyerek bu coşkuya ortak oldu.
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21.04.2020 19:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferhat Göçer'den çocuklara 23 Nisan hediyesi - Son Dakika