- Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek - Son Dakika
Son Dakika Genel - Ferhat Göçer'den 'Evde Kal' çağrısına konserli destek - Son Dakika

- Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek

6 saat önce

- Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek Sosyal medya hesapları üzerinden canlı konser düzenledi Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenledi.

- Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı konser düzenledi

İSTANBUL - Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, korona virüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden evde kalan hayranları için canlı konser düzenledi. Şarkılarının ardından vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Göçer, "Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele için Sağlık Bakanlığı 'Evde Kal' çağrısı yapmıştı. Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başladı. Salgına karşı geliştirilen önlemlere destek veren birçok sanatçı, evde kalan hayranları için sosyal medya hesapları üzerinden canlı mini konserler düzenlemeye başladı. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de 'Evde Kal' uyarısına destek vermek amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı konser düzenledi. Evinden yaptığı canlı yayında hayranlarıyla buluşan Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle hayranlarından gelen istek parçaları seslendiren Göçer korona virüsle ilgili tavsiyelerde de bulundu. Göçer, "Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım, yalvarıyorum size. Hatta, hastaymışız ve başkalarına bulaştırmamamız gerekiyormuş gibi davranalım. Bu karantina döneminde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

- Ferhat Göçer'den Evde Kal çağrısına konserli destek

Ferhat Göçer, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü         
17:45
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor         
09:49
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 06:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Ferhat Göçer'den "Evde Kal" çağrısına konserli destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]