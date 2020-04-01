Ferhat Göçer'den moral şarkısı
6 saat önce
Sanatçı, akustik formdaki şarkısını sosyal medya hesabından "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler.
Sanatçı, akustik formdaki şarkısını sosyal medya hesabından "Gerek sağlık, gerek ekonomik, gerek psikolojik açıdan zor günler. Geçecek de nasıl geçecek bu günler? Şarkım size bir damlacık bile olsa moral versin" diye duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06
Son Dakika Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı