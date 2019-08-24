Son Dakika Haberleri: Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a ağır sözler
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Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a ağır sözler

1 saat önce

Yaşananların ardından Sinan Akçıl sosyal medya hesabında "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir "adamın", üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not: Kızım...

Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a ağır sözler, System.String[]

Yaşananların ardından Sinan Akçıl sosyal medya hesabında "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir "adamın", üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not:


Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik" notunu paylaştı.


Sinan Akçıl'ın sözlerine Ferhat Göçer'den zehir zemberek bir karşılık geldi.


"Sussan olmuyor susmasan olmaz...


1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra )sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine "Densiz" lafını yazmış alman sana yakışmadı Sinan...


2- Diğer şarkıyla ilgili de... İzel'in albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel ile Sinan'ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum...


3- Burcu'yu bu vesile ile incitmişsem ( ki kendisini üzecek bir durum yarattığımı düşünmüyor olsam da) özür dilerim...


4- Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum... Bir ağabey tavsiyesi...


5- ve Magazin camiasından ricam... Bütün gücümüzü, asıl gündem olması gereken, izlemeye yüreğimin dayanmadığı #EmineBulut ve nezdinde kadına, çocuğa, doğaya yapılan katliamı durmaksızın lanetlemeye ve yetkilileri önlem almaya çağırmaya adamalıyız..."

Ferhat Göçer, kızım dizisi, Sinan Akçıl, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:52 
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