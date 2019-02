Ferhat Göçer'den Umutlarımızı Yaşatalım Çağrısı

Ülkemizde her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser tanısı konuyor. Dünyada her üç saatte bir çocuk kansere yakalanıyor. Tespit edilen çocukluk çağı kanserlerinin üçte ikisi tedavi edilebiliyor. Tedavideki bu başarı oranı erken tanıyla çok daha arttırılabiliyor. Dünyada ve ülkemizde her yıl 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Gününde toplumu çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgilendirmek ve erken tanının önemi hakkında bilinçlendirmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

Uluslararası Lions gönüllü organizasyonunun tüm dünyadaki global hizmetlerinden biri olan "çocuk kanseri ile mücadele"de ülkemizdeki Lions Dernekleri Konfederasyonu tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak dijital ortamda paylaşılmak üzere bir video spot hazırlandı. "Umutlarımızı Yaşatalım" sloganıyla hazırlanan video spotta ünlü sanatçı Ferhat Göçer de gönüllü olarak yer aldı. Prodüksiyonunu Eksantrik Prodüksiyon'un karşılıksız olarak gerçekleştirdiği video spotun yönetmenliğini ise ünlü reklam filmi yönetmeni Abdullah Ekşioğlu yine gönüllü olarak üstlendi. Ferhat Göçer'in yüreğimize dokunan müziğinin de kullanıldığı video spotta ünlü sanatçı herkesi umutlarımızı yaşatmak için çocuklarımızın düzenli sağlık taramalarını yaptırmaya davet ediyor.

Projenin mimarları Lions Çocuk Kanseri Komite Başkanı Dr. Nur Topçu ve Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi Çocuk Kanseri Ulusal Komisyon Başkanı İsmet Özer Balta tarafından hazırlanan, Uluslar Arası Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyon Başkanı Nasuhi Öndersev'in onayıyla hayata geçirilen video spotun, dijital ortamda mümkün olduğunca çok paylaşılarak olabildiğince fazla kişiye ulaşması ve çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı bilincinin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyon Başkanı Nasuhi Öndersev, "tüm dünyada öncelikli hizmet alanımız olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüz "çocuk kanseri" ile mücadele konusunda algıda farkındalık ve bilgilendirme için çabalarken, hem de erken tanı ve teşhis cihazları konusunda LCIF'den (Uluslararası Lions Vakfı) gelen maddi destekler ile, ülkemiz için katma değer sağlayacak projeler üretiyoruz. "Nerede ihtiyaç varsa, orada bir lion vardır", misyonu ile karşılıksız hizmet verdiğimiz ülkemizde, geleceğimiz çocuklarımız için her alanda çalışmaya ve toplumda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz" diyerek, projede gönüllü olan; sanatçı Ferhat Göçer, yönetmen Abdullah Ekşioğlu ve Eksantrik Prodüksiyon'a teşekkür etti.

Yapım süreci hakkında bilgi veren yönetmen Abdullah Ekşioğlu da "Dr. Nur Topçu bana projeden bahsettiğinde bir an bile şüphe etmeden kabul ettim. Çekim sürecinde tedavi gören çocuklarımızla birlikte olmak bende kalıcı bir etki yarattı." diyerek, "Umutlarımızı Yaşatalım" sloganıyla hazırlanan video spotun çocukluk çağı kanserlerinde erken tanının yaygınlaşması için de umut olmasını dilediğini ifade etti.