Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu - Son Dakika Magazin

Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu

6 saat önce

Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında ilk konseri Ferhat Göçer verdi.

Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu, System.String[]

Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında ilk konseri Ferhat Göçer verdi.


Ferhat Göçer, ev konseri ile tüm Türkiye'ye farklı bir deneyim yaşattı.


Canlı yayında hayranlarıyla buluşan ünlü tenor sevenlerine koronavirüsten korunmak için #EvdeKal tavsiyesinde bulundu.


EVDE KALACAĞIZ


Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'nın söylediklerine önem verdiğini söyleyen Ferhat Göçer "İki önemli şey var. Birincisi hijyen, ikincisi izolasyon. Evet çok zor ama gerek korunmak gerekse sevdiklerimizi korumak adına evde kalmak zorundayız. Bu konuda yapacak bir şey yok. İki hafta çok kritik. Dişimizi sıkmak zorundayız. Dışarı çıkmamak, çıkanları da sert bir şekilde uyarmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağını beklemeden bu yasağa kendimiz uymak ve uydurmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Yani evde kalacağız" dedi.


Ferhat Göçer, konserine 'Yıllarım gitti' şarkısı ile başladı. Göçer, 'Cennet', 'Kalp Kalbe Karşı Derler', 'Unutmuş Çoktan' gibi birçok sevilen şarkısını da canlı olarak seslendirdi. Ferhat Göçer, konseri sırasında sosyal medyadan kendisine gelen mesajları okudu ve takipçilerinin sorularını yanıtladı.


'Bu bir salgın değil, insanlık sınavı' diyen Göçer, konserini Demirören Medya Ailesi'ne teşekkür ederek bitirdi.


'#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında her gün bir sanatçı evden verdiği konserle tüm Türkiye'ye farklı bir deneyim yaşatmaya devam edecek...

Ferhat Göçer, Ateş Kara, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:34 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferhat Göçer #EvdeKal#MüzikleKal ile hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]