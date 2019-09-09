Ferhat Göçer Kırkpınar Sanat Akşamları'nda sahne aldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamları, Ferhat Göçer konseri ile devam etti.



Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Ferhat Göçer yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kaldı. Şarkı aralarında seyircilere Sapanca ile ilgili anılarını anlatan Göçer, etkinliklerin ilk yılında bugüne tümünde yer aldığını belirterek, "Ayağımızı kırdığım 2008 yılında hastaneden ambulansla gelip burada konser vermiştim. Sapanca benim için çok değerli" dedi.



Kırkpınar Sanat Akşamları'nın bu yılki etkinlik programı 14 Eylül Cumartesi günü akşamı düzenlenecek Nazan Öncel konseri ile sona erecek. - SAKARYA