Son Dakika Haberleri: Ferhat Göçer, Klip Çekimi Sırasında Kolunu İncitti

Ferhat Göçer, Klip Çekimi Sırasında Kolunu İncitti

54 dakika önce

Şarkıcı Ferhat Göçer yeni single'ı "Sensin"in klip çekimleri sırasında yaralandı.

Ferhat Göçer, Klip Çekimi Sırasında Kolunu İncitti, System.String[]
Şarkıcı Ferhat Göçer yeni single'ı "Sensin"in klip çekimleri sırasında yaralandı.

Trafiğe kapalı alanda, ambulans ve jandarma eşliğinde gerçekleşen çekimlere arabanın bagajında başlayan Göçer, daha sonra giden arabanın üstünde devam etti. Son dönem kliplerinde süper kahramanlara gönderme yapan Göçer, özel kıyafetle kamera karşısına geçerek senaryo gereği geçmişiyle yüzleşti.

Dublör kullanmak istemeyen ve çekimler sırasında kolunu inciten Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını ön görmüştük, bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu." dedi.

Yönetmenliğini Ercan Şencan'ın yaptığı klibin çekimleri Çatalça'da gerçekleştirildi.

Sensin'in klibi 25 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Jandarma, Ferhat Göçer, Güncel
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