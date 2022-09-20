Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız

Son dönemde art arda iptal edilen konserler ve festivallerin ardından açıklamada bulunan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, iptalleri yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

"ESER SAHİPLERİNİN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şarkıcıların ciddi maddi hak kayıpları yaşadığını vurgulayan Göçer, "Bütün bu festivallerde eserler kullanılıyor, bunlar bizim üyelerimizin eserleri ve biz bunlardan telif alıyoruz. Dolayısıyla bu iptallerin tamamı mali, maddi olarak bizim bütün üyelerimizin telif alamamasına sebep oluyor ve maddi olarak bizi etkiliyor. Biz bunlara ilişkin olarak tamamen bunu iptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız. Eser sahibinin, yorumcunun, organizatörün, o organizasyonun, festivalin bütün emekçilerin hepsinin ciddi maddi ve hak kayıpları var burada, bunların yani eser sahiplerinin haklarının takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Göçer, ilgili makamların zararı karşılaması gerektiğinin altını çizerek, "Biz bu iptallerin tazminat davalarının takipçisi olacağız" diye konuştu.