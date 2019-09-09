Son Dakika Haberleri: Ferhat Göçer Sapanca'da sahne aldı
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Ferhat Göçer Sapanca'da sahne aldı

1 saat önce

Şarkıcı Ferhat Göçer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Ferhat Göçer Sapanca'da sahne aldı, System.String[]

Şarkıcı Ferhat Göçer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik, Cem Adrian ve Erol Evgin'in ardından Ferhat Göçer konseriyle devam etti.

Şarkı aralarında açık hava tiyatrosunu dolduran izleyicilerle sohbet eden Göçer, ilk etkinlikten bu yana sahneye çıktığını aktararak, fahri hemşehrilik almayı hak ettiğini söyledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer, dinleyicilere hem duygu dolu hem de coşkulu bir gece yaşattı.


11. Kırkpınar Sanat Akşamları, 14 Eylül'de Nazan Öncel konseriyle sona erecek.

Ferhat Göçer, Kırkpınar, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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