Ferhat Göçer Sapanca'da sahne aldı

Şarkıcı Ferhat Göçer, 11. Kırkpınar Sanat Akşamları kapsamında Sapanca'da konser verdi.

Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl 11.'si düzenlenen etkinlik, Cem Adrian ve Erol Evgin'in ardından Ferhat Göçer konseriyle devam etti.

Şarkı aralarında açık hava tiyatrosunu dolduran izleyicilerle sohbet eden Göçer, ilk etkinlikten bu yana sahneye çıktığını aktararak, fahri hemşehrilik almayı hak ettiğini söyledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer, dinleyicilere hem duygu dolu hem de coşkulu bir gece yaşattı.



11. Kırkpınar Sanat Akşamları, 14 Eylül'de Nazan Öncel konseriyle sona erecek.