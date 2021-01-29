Ferhat Göçer, TikTok'ta düet rekoru kırdı
29.01.2021 17:46
Ferhat Göçer'in Tiktok ile iş birliği yaptığı yarışmada düet rekoru kırıldı. Sanatçı, 'Yıllarım Gitti' isimli şarkının nakaratına düet yapılmasını istedi. 48 saatte 2 bin 600 kişi karşılıklı düet yapıp kaydederek dönüş yaptı
Gösterilen ilgi ve rekordan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ferhat Göçer "Bu yaklaşık dakikada bir düete tekabül eden bir rekor" dedi.
ALBÜM MÜJDESİ VERDİ
Sanatçı, 31 Ocak tarihine kadar yarışmanın devam edeceğini ve seçeceği on isimle birlikte bir düet albümü çıkaracağını söyleyerek bu düet yarışmalarının devam edeceğini ifade etti ve gösterilen muhteşem ilgi için katılan ve izleyen herkese teşekkür etti.
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