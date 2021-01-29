Ferhat Göçer, TikTok'ta düet rekoru kırdı

Gösterilen ilgi ve rekordan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ferhat Göçer "Bu yaklaşık dakikada bir düete tekabül eden bir rekor" dedi.

ALBÜM MÜJDESİ VERDİ

Sanatçı, 31 Ocak tarihine kadar yarışmanın devam edeceğini ve seçeceği on isimle birlikte bir düet albümü çıkaracağını söyleyerek bu düet yarışmalarının devam edeceğini ifade etti ve gösterilen muhteşem ilgi için katılan ve izleyen herkese teşekkür etti.





