Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz

Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz

12.08.2021 09:38

Türk araç sektöründe yüzlerce araca farklı vizyonla dokunan, sosyal medya'da yüzbinlerce gence güzel örnekler veren, Fer Group yönetim kurulu başkanı Ferhat İbiş, bu sevdasıyla alakalı öyküsünü anlattı.

İş insanı Ferhat İbiş, kuyumculuk, tekstil, inşaat gibi birçok sektörde yatırımları bulunup, onlarca kişiye de istihdam sağlamaktadır. İş dünyasındaki başarısının yanı sıra, küçük yaşta başlayan modifiye sevdasını, ilerleyen zamanlarda daha profesyonelleştirip, yarış pistlere uzanan hikayesine dikkat çekti.

Ferhat İbiş, "17-18 yaşlarımdan beri arabalara genel olarak ilgim vardı. Aldığım arabalarımı kendimce modifiye ederek, arkadaşlarıma ve aileme göstermek, dergilere çıkartmak gibi bir hobim vardı. Ve inanılmaz keyif alıyordum. Bunu yaparken de hiçbir maddi kazanç sağlama gibi bir beklentimde olmuyordu. Sadece kendi zevkim için yapıyordum. Yaşım ilerleyince bu zevk daha profesyonelleşip, bu günlere kadar geldik. Yaptığım tasarımlar sosyal medya'da inanılmaz rağbet görürken, uluslararası pazarda da çok talep gelen içeriklere imza atar, hale geldik. Özellikle bu pazarda büyümek için yatırımlar yapıyoruz. Tabii dışardan bakılınca böyle hızlı araçlar yapan biri gibi gözüksem de, asla normal şehrin sokaklarında hız yapmayı tasvip etmiyorum. Takipçilerimi de sürekli bu konu hakkında bilgiler veriyorum. Unutmayın hız yerinde değerli ve güzeldir. Ayrıca, arabalarla ilgili şöyle bir hedefim var; Türkiye'nin her iline yasal pistler açmak ve açtırmak istiyorum. Bu konudaki eksiklik nedeniyle, birçok kişiye trafik cezası kesiliyor ve trafik kazaları yaşanıyor. Yasal pistler, bu trafik cezalarını ve trafik kazalarını düşürecektir, emin olabilirsiniz. Trafikte daha az can kaybımız olacaktır diye düşünüyorum. Zaten devletimiz bu konuyla alakalı güzel teşvikler veriyor, bizim gibi girişimcilerde bunu dikkate alıp, yatırımlarını yapması gerekiyor." diye sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

İstihdam, İnşaat, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
10:28 Dünyaca ünlü golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
10:12 Pankreas kanserine yakalanan oryantal Tanyeli, hastanede görüntü verdi
10:08 Oryantal Tanyeli pankreas kanserine yakalandı, eşi hastanedeki halini paylaştı
10:06 Sokakta yürüyen kadına laf atan gence müdahale etti, canından oldu
10:03 Sokakta yürüyen kadına laf atan gence müdahale eden esnaf canından oldu
10:02 Dedektif karga İstanbul'da! Attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı
10:01 Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl boyunca kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı
09:58 İstanbul'da sıra dışı olay! Kargaların attığı kesik parmaklar korkunç cinayeti ortaya çıkardı
09:59 Kendini istihbaratçı olarak tanıtıp 1 yıl kral dairesinde kalan dolandırıcı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 10:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ferhat İbiş: Uluslararası piyasada büyümek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement