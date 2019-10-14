Son Dakika Haberleri: Ferhat ile Şirin dizisinden ilk kareler
Son Dakika Magazin Ferhat ile Şirin dizisinden ilk kareler

Ferhat ile Şirin dizisinden ilk kareler

59 dakika önce

Çok yakında İstanbul'da çekimleri başlayacak dizide başrolleri Tolga Sarıtaş,Leyla Tanlar ve Cansu Dere paylaşacak.

Ferhat ile Şirin dizisinden ilk kareler, System.String[]

Çok yakında İstanbul'da çekimleri başlayacak dizide  başrolleri Tolga Sarıtaş,Leyla Tanlar ve Cansu Dere paylaşacak.


Pojeden ilk kareler oyuncuların ilk kez bir arada oldukları okuma provalarından geldi.

Tolga Sarıtaş, Cansu Dere, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:27 
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