Ferhat ile Şirin dizisinden ilk kareler
59 dakika önce
Çok yakında İstanbul'da çekimleri başlayacak dizide başrolleri Tolga Sarıtaş,Leyla Tanlar ve Cansu Dere paylaşacak.
Çok yakında İstanbul'da çekimleri başlayacak dizide başrolleri Tolga Sarıtaş,Leyla Tanlar ve Cansu Dere paylaşacak.
Pojeden ilk kareler oyuncuların ilk kez bir arada oldukları okuma provalarından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:27
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