"Ferhat ile Şirin Festivali" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ferhat ile Şirin Festivali' sona erdi - Son Dakika

"Ferhat ile Şirin Festivali" sona erdi

24 dakika önce

Şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da düzenlenen "Ferhat ile Şirin Festivali" sona erdi.

Şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da düzenlenen "Ferhat ile Şirin Festivali" sona erdi.

Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Saygı ve Ülkemize Sevgi Yürüyüşü" ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda toplu nikah töreniyle başlayan etkinlikler, Amasya'nın tarihi kent alanı içinde sokak konserleriyle devam etti.

Vatandaşlar Yeşilırmak kenarında kurulan 14 Şubat temalı fotoğraf çekim alanlarında, tarihi Yalıboyu Evleri manzarası eşliğinde fotoğraflar çektirdi.

Festival alanına kurulan hediyelik eşya stantlarından elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğine bağışlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı konuşmada, Amasya'nın, milli hassasiyetler ve gelenekler gözetilerek düzenlen Ferhat ile Şirin Festivali ile sanat, kültür, müzik ve eğlenceyle buluştuğunu söyledi.

Festivalin Amasya'nın turizm açısından gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Sarı, "Amacımız bu festivali kalıcı hale gelmesini sağlayarak geleneksel bir festival haline getirmek. Geleneklerimize ve göreneklerimize uygun oldukça yenilikler her zaman güzeldir. Bunun getirisi turizm alanında olacaktır. Kent turizmi alanında Amasya, turizm şehirleriyle yarışır hale gelecektir" diye konuştu.

Lazer gösterilerinin ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival, halk konseriyle sona erdi.

Ferhat ile Şirin Festivali sona erdi

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:07 Kaynak: AA
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