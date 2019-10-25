Son Dakika Haberleri: Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler
Son Dakika Magazin Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler

Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler

1 saat önce

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler.

Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler, System.String[]

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler. Genel Hikaye:


Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkansız bir aşkın hikayesi. Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.

Tolga Sarıtaş, Cansu Dere, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:59 
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