Ferhat ile Şirin'in setinden ilk kareler

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler. Genel Hikaye:



Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkansız bir aşkın hikayesi. Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.