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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Filmi

26 dakika önce

Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Filmi, System.String[]
Yönetmen koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu 'Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk' filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Murat Kuşçu
Senaryo: Murat Kuşçu, Fidan Boduroğlu
Oyuncular: Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
Yapımcı Firma: HMK Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: HMK Film
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Sinema
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