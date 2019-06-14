Son Dakika Haberleri: Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Fragman
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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Fragman

3 saat önce

Yönetmen koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.

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Yönetmen koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.
Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Fragman
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:03 
Tolga Yüce, Yönetmen, Sinema
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