Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk Fragman
3 saat önce
Yönetmen koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:03
koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce
, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir
, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.
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