Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği Amasya'da 14 Şubat'ta festival yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği Amasya'da 14 Şubat'ta festival yapılacak - Son Dakika

Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği Amasya'da 14 Şubat'ta festival yapılacak

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12-14 Şubat tarihlerinde düzenleyecekleri Ferhat ile Şirin Festivali ile Ferhat ve Şirin temasını kullanarak, kenti kültürel açıdan marka şehir haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği Amasya'da 14 Şubat'ta festival yapılacak, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12-14 Şubat tarihlerinde düzenleyecekleri Ferhat ile Şirin Festivali ile Ferhat ve Şirin temasını kullanarak, kenti kültürel açıdan marka şehir haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Sarı, makamında düzenlediği basın toplantısında, festivali düzenlerken milli hassasiyetler ve geleneklere uygun şekilde olmasına büyük ölçüde önem gösterdiklerini söyledi.

Ülke olarak zor zamanlar geçirildiğine işaret eden Sarı, "Şehrimizin de tanıtıma, turizm alanında yeni ve farklı etkinliklere, yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Felaketler karşısında nasıl bir olabiliyorsak, bu zor günlerde de milli ve dini hassasiyetlerimizi gözeterek güzel bir gün geçirebiliriz. Birlik ve dirliğimizi ortaya koymak adına Sevgi Yürüyüşü etkinliği gerçekleştireceğiz." dedi.

Etkinliklerin Amasya'nın turizm açısından gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını anlatan Sarı, "Hedefimiz bu organizasyonun sürekliliğini sağlayarak geleneksel bir festival haline getirmek. Geleneklerimize ve göreneklerimize uygun oldukça yenilikler her zaman güzeldir. Bunun getirisi turizm alanında olacaktır. Kent turizmi alanında Amasya, turizm şehirleriyle yarışır hale gelecektir." diye konuştu.

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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