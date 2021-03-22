Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı" - Son Dakika

Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı"

22.03.2021 16:45

- Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı" Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, düzenlediği basın toplantısında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dönüş yolundayken uğradıkları taşlı saldırıyla ilgili olarak, "Futbolda uzun süredir görmediğimiz görmekte...

- Ferhat Karademir: "Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı"

GİRESUN - Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, düzenlediği basın toplantısında Samsun'un Çarşamba ilçesinde dönüş yolundayken uğradıkları taşlı saldırıyla ilgili olarak, "Futbolda uzun süredir görmediğimiz görmekte istemediğimiz bir olay yaşandı. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a şükür bir şey olmadan geldik. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor artık" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Giresunspor, maçın ardından Samsun'un Çarşamba ilçesinde dönüş yolundayken taşlı saldırıya uğramıştı. Takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıda takım kaptanı Eren Tozlu hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen şahıs Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında takımın yaşadığı olaylar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı"

Yaşanan tatsız olayın Samsunspor camiasına mal edilmemesi gerektiğini ifade eden Ferhat Karademir, "Cumartesi günü belki de sezonun en önemli maçını oynadık. Takımımızda en önemli galibiyetini aldı. Tabi maçtan dönerken çok tatsız olaylar yaşandı. Takım otobüsümüz taşlandı. Şüpheli şahısta dün akşam yakalandı ve ifadesi alındı. Futbolda uzun süredir görmediğimiz görmekte istemediğimiz bir olay yaşandı. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım. Bizim taraftarlarımızda bu konuya yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı hareketi Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezler. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a şükür bir şey olmadan geldik. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor artık" dedi.

"İki takımını birbirine düşman etmeye gerek yok"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ile Giresunspor taraftarları arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmaların yersiz olduğunu vurgulayan Karademir, "Bununla ilgili bizim taraftarımızda Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyorlar. O da sosyal medya üzerinden cevap veriyor. Bu tür şeylere gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Sonuçta oynadığımız oyun bir spor. Maçın vermiş olduğu gerginlikle beraber tatsız olaylar yaşanabiliyor" diye konuştu.

"Ligi en iyi şekilde tamamlayacağız"

Giresunspor, son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Samsunspor galibiyeti ile bu duruma son verdi. Kalan son 7 haftayı en iyi şekilde tamamlayacaklarını söyleyen Ferhat Karademir, "Takım haftalardır lider konumda. İkinciyle aramızda 5 puan fark var. Bundan da en iyi şekilde çıkacağız. Bu lig zor bir lig. Süper Lig'den dönem dönem daha zor oluyor. Burada 4-5 maç üst üste aldığınızda ligin dengesi bir anda bozuluyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah ilk yarıdaki gibi benzer bir durumu yaşarız. Büyük stres oluyor. Bu stresi taşıyamayan takım hafta sonu gördüğünüz gibi Samsunspor oyuncuları bunu biraz taşıyamadılar. Maç içinde hırs oluyor. Sonuca gitmeye çalışıyorlar. Takımı takip ederseniz hafta içi bu stresle ilgili motivasyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Tam istediğimiz gibi maçı bitirdik geldik. Bundan sonraki maçlarda da hepsini tek tek yapmamız gerekeni yapacağız. 3 maçımız burada inşallah puan kaybetmemeyi hedefliyoruz. Deplasmanlardan da en iyi şekilde puanlarımızı alıp ligi en yüksek seviyede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Karademir: Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı
Ferhat Karademir: Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı
Ferhat Karademir: Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı
Ferhat Karademir: Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı

Giresunspor, Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ferhat Karademir: 'Futbolda uzun süredir görmediğimiz bir olay yaşandı' - Son Dakika Spor


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