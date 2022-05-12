FERHAT, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ NEHİRDE KAYBOLDU - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde serinlemek için nehre giren Ferhat Batur (16), akıntıya kapılıp kayboldu. Ekipler, Batun'un bulunması için çalışmalarını sürdürürken, yakınları ise nehir kenarında umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında D-400 kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçisi ailesiyle çilek toplamaya giden Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Batur, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batur, bulunamayınca su altı kurtarma ekibi çağırıldı. Aile, kendi imkanlarıyla sandalla arama yaptı. Dalgıçlar, Ferhat Batur'un girdiği bölgede dün akşam saatlerine kadar arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Olay yerinde baba Mehmet Şirin Batur'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Dün akşam sonlandırılan çalışmalar bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Nehir kenarında çalışmaları takip eden yakınları, umutlu bekleyişini sürdürüyor.