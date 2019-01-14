Son Dakika Haberleri: Ferhat Tunç Serbest Bırakıldı

Ferhat Tunç Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ferhat Tunç Serbest Bırakıldı, System.String[]
Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinden SEGBİS ile Diyarbakır Adliyesine bağlanarak ifade verdi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Ferhat Tunç, Güncel
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