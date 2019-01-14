Ferhat Tunç Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesinden SEGBİS ile Diyarbakır Adliyesine bağlanarak ifade verdi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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