Son Dakika Haberleri: Ferhat Tunç: Türkiye'ye Dönmeyeceğim

Ferhat Tunç: Türkiye'ye Dönmeyeceğim

6 dakika önce

TÜRKÜCÜ Ferhat Tunç, Almanya'da yaşama kararı aldığını açıkladı.

Ferhat Tunç: Türkiye'ye Dönmeyeceğim, System.String[]
TÜRKÜCÜ Ferhat Tunç, Almanya'da yaşama kararı aldığını açıkladı.

Hakkında 'terör örgütü propangandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, önceki gün bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söyledi. Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktardı.

Bakırköy 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 11 ay hapis cezası aldığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkımda 'örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemeyle dava açıldı. Gittiğim her ilde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan onlarca dava var. 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası almam nedeniyle bazı cezalarımın ertelenmesi durdurulmuş ve o cezaları da yatmam söz konusu. Konferans için geldiğim Norveç'ten Türkiye'ye dönmeme kararı aldım. 1979 yılında babamla işçi ailesi statüsü ile Almanya'ya gitmiş ve Alman vatandaşlığı almıştım. Norveç'ten Almanya'ya geçeceğim ve Almanya'da yaşacağım."

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Norveç, Türkiye, Almanya, Ferhat Tunç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi

Netflix Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı! Son Dakika! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:38:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferhat Tunç: Türkiye'ye Dönmeyeceğim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]