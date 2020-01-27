Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor - Son Dakika

Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor

20 dakika önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı olan bölge onarıldı.

Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı olan bölge onarıldı. Arkadaşlarımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. 10 güne kadar tünelimizi tekrar faaliyete geçireceğimiz kanaatindeyim" dedi.


Yaklaşık 1 ay önce Ferhat Tüneli'nde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının son halini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bölgenin tespit edilen sıkıntısının giderildiğini ve bir hafta on gün içerisinde trafiğe açılacağını söyledi.


"Ferhat tüneli kısa sürede trafiğe açılıyor"


En geç 10 gün içerisinde tüneli takriben trafiğe açacaklarını belirten Sarı, "Su sızıntısı olan bölge onarıldı. Arkadaşlarımız tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni drenaj ve tahliye boruları eklemeleri yapıldı. İnşallah 10 güne kadar tünelimizi tekrar faaliyete geçireceğimiz kanaatindeyim. Amasyalı hemşehrilerimizin göstermiş oldukları sabırdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki yaptığımız çalışma, gayret onların sağlığı, şehrimizin güvenliği açısındandır. Tünelimizde bundan sonra muhtemel bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Teknik arıza ve hatalar giderildi. İnşallah 10 gün içerisinde tünelimizi trafiğe açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bartın tarihi su değirmeni 300 yıldır dönüyor
Elazığ depremiyle ilgili 3 bakanın yaptığı basın toplantısına Murat Kurum'un sitemi damga vurdu Elazığ'da deprem sonrası enkaz bir binanın çökme anı kameralara yansıdı Depremde elini tutamadığı için oğlu ölen baba, kızının elini bir an olsun bırakmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 13:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferhat Tüneli'nde su sızıntısı onarıldı, yeniden trafiğe açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]