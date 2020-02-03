Ferhat Tüneli trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferhat Tüneli trafiğe açıldı - Son Dakika

Ferhat Tüneli trafiğe açıldı

6 saat önce

Amasya'da bakım ve onarım çalışması nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan Ferhat Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle bugün itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ferhat Tüneli trafiğe açıldı, System.String[]

Amasya'da bakım ve onarım çalışması nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan Ferhat Tüneli, çalışmanın sona ermesiyle bugün itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.


Hizmete açıldıktan kısa bir süre sonra Ferhat Tüneli'nde su çıkışları gözlemlendiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Tünelin yapısına zarar vermeyen fakat kılcal kanallardan gelen yer altı sularının, çift kat su yalıtım sistemlerini geçerek yol yüzeyine çıkması sonucu oluşan sorunların giderilmesi için onarıma ihtiyaç duyuldu. Garanti kapsamında müteahhit firma tarafından çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Bir ay içerisinde tüneli hizmete açacağız diye söz vermiştik. Bu sözümüze binaen tünel, çalışmalarımızı 27'inci günde tamamlayarak, hizmete açtık. Hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına ekiplerimiz gece- gündüz demeden bakım ve onarım çalışmalarını sonlandırdı. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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