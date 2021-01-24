'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz - Son Dakika

'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz

24.01.2021 08:55
'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz, System.String[]

HATİCE Aslan, Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu.

HATİCE Aslan, Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. 1993-1999 yılları arasında yayınlanan, 1780 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisinde oynayan ve o projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten oyuncu, "Ferhunde Hanımlar"ı tekrar çekmek istediklerini söyledi: "Ferhunde Hanımlar'ı tekrar yapmak istiyoruz aslında ama bir türlü buluşamadık. Tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Girişimde bulunduk ama araya pandemi girdi."

DOKUZ KARDEŞİN ALTINCISIYIM

Dokuz kardeşin altıncısı olan ve kalabalık bir ailede büyüdüğünü belirten Hatice Aslan böyle bir ailede büyümenin kendisine çok şey kattığını söyledi: "Her birimiz şu an ayrı şehirlerde ve ülkelerdeyiz. Annem çok cömert bir kadındı. Bizim için her şeyi yaptı. Babam çok çalışkandı. Sivas'taki çocukluğum, hatta lise yıllarıma kadar olan kısım benim için çok özeldir."

NEŞE KARABÖCEK'İ TAKLİT EDERDİM

Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylediğini ve o yaşta Neşe Karaböcek'in şarkılarını dilinden düşürmediğini belirten Hatice Aslan, Karaböcek'i taklit ettiğini anlattı: "Neşe Karaböcek'in şarkılarını söylüyordum. Nereden aklıma geliyor? Nasıl o duyguyu yaşıyorum? Yani mümkün değil. Taklit ediyordum farkında olmadan."

OĞLUM OYUNCULUK YAPMAYI HİÇ İSTEMEDİ

34 yaşındaki oğlu Ekin'e oyunculuk tekliflerinin çok geldiğini ama kendisinin hiç istemediğini söyleyen Hatice Aslan "Ekin oyunculuğu hiç istemedi. Çok zorladılar, hatta teklifler geldi ama 'Oyuncu olursam benim gerçek mesleğim arka planda kalır' dedi. O zamanlar resim yapıyordu. O yüzden istemedi" diye konuştu.

'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz

Neşe Karaböcek, Hülya Koçyiğit, Hatice Aslan, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Kısıtlamada kaza yaptılar, araçları çekilince onlarca asılsız ihbarda bulundular Kısıtlamada kaza yaptılar, araçları çekilince onlarca asılsız ihbarda bulundular         
01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 09:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei