'Ferhunde Hanımlar'ı tekrar çekmek istiyoruz

HATİCE Aslan, Hülya Koçyiğit'in "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu. 1993-1999 yılları arasında yayınlanan, 1780 bölüm süren "Ferhunde Hanımlar" dizisinde oynayan ve o projenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten oyuncu, "Ferhunde Hanımlar"ı tekrar çekmek istediklerini söyledi: "Ferhunde Hanımlar'ı tekrar yapmak istiyoruz aslında ama bir türlü buluşamadık. Tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Girişimde bulunduk ama araya pandemi girdi."

DOKUZ KARDEŞİN ALTINCISIYIM

Dokuz kardeşin altıncısı olan ve kalabalık bir ailede büyüdüğünü belirten Hatice Aslan böyle bir ailede büyümenin kendisine çok şey kattığını söyledi: "Her birimiz şu an ayrı şehirlerde ve ülkelerdeyiz. Annem çok cömert bir kadındı. Bizim için her şeyi yaptı. Babam çok çalışkandı. Sivas'taki çocukluğum, hatta lise yıllarıma kadar olan kısım benim için çok özeldir."

NEŞE KARABÖCEK'İ TAKLİT EDERDİM

Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylediğini ve o yaşta Neşe Karaböcek'in şarkılarını dilinden düşürmediğini belirten Hatice Aslan, Karaböcek'i taklit ettiğini anlattı: "Neşe Karaböcek'in şarkılarını söylüyordum. Nereden aklıma geliyor? Nasıl o duyguyu yaşıyorum? Yani mümkün değil. Taklit ediyordum farkında olmadan."

OĞLUM OYUNCULUK YAPMAYI HİÇ İSTEMEDİ

34 yaşındaki oğlu Ekin'e oyunculuk tekliflerinin çok geldiğini ama kendisinin hiç istemediğini söyleyen Hatice Aslan "Ekin oyunculuğu hiç istemedi. Çok zorladılar, hatta teklifler geldi ama 'Oyuncu olursam benim gerçek mesleğim arka planda kalır' dedi. O zamanlar resim yapıyordu. O yüzden istemedi" diye konuştu.