Feribot beşik gibi sallandı! Denizin ortasında fırtınaya yakalandılar! - Son Dakika

Feribot beşik gibi sallandı! Denizin ortasında fırtınaya yakalandılar!
30.11.2021 10:05
Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcuların panik anları bir yolcunun cep telefonu görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler.
Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yolcuların büyük bir panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı. Feribot zorlu bir yolculuğun ardından sağ salim Yalova Topçular iskelesine yanaştı.
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