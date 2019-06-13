Son Dakika Haberleri: Feribot ile gemi çarpışacak sandı, suya atladı
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Feribot ile gemi çarpışacak sandı, suya atladı

51 dakika önce

OLAY, İspanya'nın İbiza ve Formentera Adaları arasında sefer yapan ve turistleri taşıyan feribotta meydana geldi.

Feribot ile gemi çarpışacak sandı, suya atladı, System.String[]
OLAY, İspanya'nın İbiza ve Formentera Adaları arasında sefer yapan ve turistleri taşıyan feribotta meydana geldi. Seyir halindeki feribota arkadan yaklaşan gezi gemisi Balearia, feribotta bulunan turistlerin panik yaşamasına neden oldu. Feribot ile geminin çarpışacağını düşünen bir kadın turist, feribottan suya atladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, arkadan yaklaşan geminin defalarca korna çalarak feribotu uyardığı; turistlerin ise panik yaşadığı görüldü.

KAPTAN İŞİNDEN OLDU

Yerel medya, Kontiki II isimli feribotun kaptanının bu olay sebebiyle kovulduğunu; suya atlayan kadın turistin ise sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ayrıca, yetkililerin yaşanan olaya dair inceleme başlattıkları belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 
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