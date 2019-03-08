Feribot İskelesinde 196 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
2 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yaptı. B.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 196 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.E. ve M.E, çıkarıldıkları Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi