Son Dakika Haberleri: Feribot İskelesinde 196 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Feribot İskelesinde 196 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

2 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Feribot İskelesinde 196 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yaptı. B.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 196 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.E. ve M.E, çıkarıldıkları Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

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