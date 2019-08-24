Son Dakika Haberleri: Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
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Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

40 dakika önce

Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı.

Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Mahallesi'nde Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarptı. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Erdek ile Avşa arasında sefer yapan feribot Avşa Limanı'na yanaştığı esnada limandaki beton bölüme çarptı. Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot Erdek - Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı. İskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vurarak kapak beton duvarı yıktı.

Kazada Murat Küçük (36), Sezen Çevik Küçük (28), N.K. (4), N.K. (6), Ferda Sezgenç isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan şahıslar Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı.

Marmara, Erdek, Avşa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
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Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
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