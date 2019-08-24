Feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı (2) - Kazanın yaşandığı iskele

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

İskele duvarının yıkılması nedeniyle yaralanan 7 kişiden Ferda Sezginç (38) ile Murat (36), Sezen (28), Naci (6) ve Nida Nur Küçük (4), sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, feribotun kıyıya yanaşırken sigortalarının arızalanması sonucu kontrolden çıkıp iskelenin duvarına çarptığını söyledi.

Duvarın yıkılmasıyla 7 kişinin yaralandığını belirten Aksoy, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Sorunu giderilen feribot, yolcularını alarak Tekirdağ'a doğru seferine devam etti. Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı." dedi.

Yaralılardan Murat Küçük de kazanın, eşi ve çocuklarıyla feribota binmek için bekledikleri sırada meydana geldiğini anlattı.

Küçük, kendisinin kolundan, eşinin ise yıkılan duvarın altında kalarak sırtından yaralandığını ifade etti.